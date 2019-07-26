Клімкін пояснив, чому з Путіним неможливо домовитися за Донбас



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Павло Клімкін

Голова МЗС вважає, що між Києвом і Москвою є принципові розходження

Президент Росії Володимир Путін добиватиметься знищення української державності і війна на Донбасі є для нього одним із засобів досягнення цієї мети.

Так вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Путін не піде на компроміс щодо Донбасу. Йому не потрібен Донбас. Йому він тоді не був потрібен, зараз не потрібен і потім не буде потрібен», - заявив керівник зовнішньополітичного відомства.

Клімкін пояснив, що метою Кремля є не окремий регіон, а вся Україна.

«Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним щодо Донбасу. Це неможливо. Нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно, але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб Україна, до якої ми з вами прагнемо, не існувала», - пояснив глава МЗС.

Клімкін зізнався, що був противником підписання угод у Мінську та від початку передрікав, що вони не працюватимуть, однак політичне рішення щодо цього схвалював тодішній президент Петро Порошенко.

«На той момент, щоб зупинити російський наступ, я вважаю, що це був крок», - зауважив міністр.

Але додав, що попри наявність у домовленостях деяких гарних позицій, загалом вони є лише політичним компромісом, котрий неможливо втілити.

«Немає відповідним чином юридично зафіксованих домовленостей», - пояснив дипломат.

А Путіну, на його думку, домовленості були потрібні, щоби з посиланням на них переконувати Захід у необхідності федералізації України.

«У нас фундаментально різні інтереси, їх не можна привести до компромісу. Наш інтерес – повернути Донбас, не тільки територію, а й людей. І поступово включити Донбас в наш простір, а путінський інтерес – це зробити Донбас контрольованою Росією територією, замінити пару людей, пару прізвищ і сказати, а тепер ви їх фінансуєте, я їх контролюю, і це початок процесу розвалу України», - розповів Клімкін.

«Коли мені говорять, що таке наша національна ідея – я вважаю, що це простір української нації, де є вільні люди. Росія вважає, що існування такого простору – це кінець Росії і неможливість відновлення. Тому з самого початку було зрозуміло, що Мінськ в тому вигляді, як буквально це написано, неможливо реалізувати», - підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін наполягав, щоб Україна запровадила амністію для бойовиків на Донбасі.