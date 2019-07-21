У МЗС назвали умову, за якою Росія може погодитися на вибори в окупованому Донбасі за українськими законами



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Росія може прийняти вибори в окупованому Донбасі, «якщо домовиться зі Штатами і Європою про якісь інші, більш широкі речі», - Клімкін

Міжнародна адміністрація разом з нами має на Донбасі організувати вибори, - Клімкін

Голова МЗС Павло Клімкін вважає, що Росія може погодитися на вибори в окупованому Донбасі за українськими законами, якщо буде присутня «міжнародної адміністрація з мандатом ОБСЄ, ООН, чи разом, а, може, і за участі Європейського союзу». Про це міністр сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

На думку Клімкіна, в якийсь момент Росія це може прийняти, «якщо вона домовиться зі Штатами і Європою про якісь інші, більш широкі речі».

«Міжнародна адміністрація разом з нами має там організувати вибори. Ці вибори точно не будуть ідеальними, але це будуть хоча б якісь справедливі вибори…», - вважає голова МЗС.

Клімкін зауважує, що, звичайно, Росія буде торгуватися зі Штатами та Європою через проведення виборів на Донбасі за українськими законами. «Буде вимагати певного контролю над всією Україною. Це буде питання, яке знову відкладуть, вона знову буде намагатися… Але ви знаєте, що в Росії є певні групи впливу. Є ті, які кажуть, що потрібно діяти з Донбасом як з Абхазією. Хтось каже, що ми можемо в решті-решт подумати, яким чином взяти їх в склад Росії. Але є групи впливу, які кажуть, що Донбас має повернутись до України – інша справа, за яких умов», - розповідає політик.

Водночас, за словами Клімкіна, питання Криму зовсім інакше сприймається в Росії, ніж Донбас. «Крим набагато важливіший для них. Ми їх так дістали Кримом…», - зауважує голова МЗС.

Повертаючись до Донбасу, Клімкін говорить, що частина російської еліти розуміє, «що краще позбавитися Донбасу, створивши проблему для України і повернутися до своєї певної, нової «нормальності» у відносинах з частиною Заходу. «У них п’ять років без жодного зростання (економічного), у них непроста ситуація», - наголошує голова МЗС.

За словами Клімкіна, для України відновлення Донбасу буде мегазавданням і інтеграцією як мінімум для наступних двох поколінь. При цьому Росія, на думку голови МЗС, «намагатиметься все одно фрагментувати Україну».

«Як, наприклад, стосовно Молдови вони домовляються. Ідея дуже проста: реально працювати з місцевими елітами, щоби тільки Росія, яка все це замутила, могла пообіцяти у цьому розібратися і далі менеджити. Щоб потім сказати, що крім неї стабільність тут ніхто не може забезпечити», - пояснює Клімкін.