Росія в Криму засекретила всі дані про економічну активність, - Клімкін



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Багато тих, хто у 2014 році займав різні позиції, тепер зрозуміли, що всі люди, які у Криму щось роблять, - це парашутисти з Росії, - Клімкін

Всі вже прекрасно зрозуміли, що в сьогоднішньому стані Крим поки що рухається в нікуди, - голова МЗС

Голова МЗС Павло Клімкін говорить, що Росія в Криму засекретила всі дані про економічну активність. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Клімкіна, всі вже прекрасно зрозуміли, що в сьогоднішньому стані Крим поки що рухається в нікуди.

«Вони (росіяни – ред.) навіть утаємничили всі дані про економічну активність на території Криму. Тобто, воно ніяк не працює. Я так розумію, що багато тих, хто у 2014 році займав різні позиції, тепер зрозуміли, що всі люди, які там щось роблять, - це парашутисти з Росії», - заявив голова МЗС.

На його думку, тримати в Криму внутрішню стабільність, «це для Росії ширше ніж просто питання Криму, це питання Кавказу, питання взагалі релігійного, національного балансу».

«Зараз обговорюється візит Комісара з прав людини Ради Європи Дуні Міятович до Криму. Потрібно, щоб Росія не «розвела» її і Раду Європи там, щоб це знову не були там «потьомкінські села» якісь, і, відповідно, якісь звіти», - говорить дипломат і при цьому додає, що Криму потрібен не візит, а постійна присутність міжнародних спостерігачів, аби це реально почало працювати.

Клімкін вважає, що Росія буде готова розміняти постійну присутність міжнародних спостерігачів на зменшення активності України стосовно Криму.

«І ось тут є насправді питання, такі натяки були», - говорить голова МЗС.

Клімкін стверджує, що включити питання Криму до Нормандського формату неможливо, бо «Путін категорично проти». «Для нього ж Крим - це питання якесь місіонерське. Це вже пізніше, на міністерських зустрічах почали обговорювати питання стосовно Криму. І то, Лавров постійно намагався з цього з’їжджати. А на самітах Путін ніколи не вівся на обговорення кримських питань», - зауважує глава МЗС України.

За словами дипломата, тему Криму Україна має розкручувати, скоріше, емоцією. «Політично та юридично все зафіксовано, але у частини Заходу може бути спокуса відкласти питання в, так би мовити, довгий ящик. А от емоція насправді діє», - говорить Клімкін.

Нагадаємо, на початку липня Загальний комітет із політичних питань та безпеки Парламентської Асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію із закликом забезпечити деокупацію Криму та вивести збройні сили РФ з України.