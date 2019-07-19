Клімкін про позицію України щодо моряків: Є директиви, визначені колишнім президентом, вони не скасовані



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Клімкін вважає, що «МЗС має бути сильною структурою з сильним лідерством, яка на основі погоджених пріоритетів має діяти достатньо самостійно»

Очільник МЗС наголосив, що ноту РФ стосовно українських моряків «ніхто не скасовував»

Голова МЗС Павло Клмікін заявив, що позиція України стосовно наших моряків, захоплених Росією у Керченській протоці у листопаді минулого року, закріплена у директивах і вони не скасовані. Про це міністр сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Клімкіна, на сьогодні є директиви, «визначені колишнім президентом, вони діючі, вони функціонують, вони не скасовані».

«Президент Володимир Зеленський відмінив низку указів, а деякі не відмінив», - зазначив міністр.

Також Клімкін наголосив, що ноту РФ стосовно українських моряків «ніхто не скасовував».

«Вона фіксує міжнародну правову позицію. В ній чітко написано, що моряків потрібно звільнити негайно і безумовно. А по-друге, це те, як ми можемо діяти в рамках чинних для України і Росії двосторонніх і багатосторонніх документів. Про це Росія добре знає, і це наша міжнародна правова позиція», - наголосив дипломат

Клімкін вважає, що «МЗС має бути сильною структурою з сильним лідерством, яка на основі погоджених пріоритетів має діяти достатньо самостійно».

«Інакше не буде функціонувати система в стані війни», - стверджує міністр.

Нагадаємо, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків. Замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації скоїли агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Вони обстріляли і захопили три українських кораблі в Керченській протоці, на борту яких були 24 моряки.