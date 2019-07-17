Клімкін розказав, чим дуже налякана Європа



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Європа налякана міграцією і тим, що правила у світі встановлює вже не вона, - Клімкін

Європа дуже налякана тим, що за 15-20 років все навколо може кардинально змінитися – міністр закордонних справ

Європа дуже налякана тим, що за 15-20 років майбутнє може кардинально навколо змінитися. Про це розказав голова МЗС Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Вона налякана міграцією, тим, що правила у світі встановлює вже не вона. Суспільства все більше стають неактивними», - стверджує дипломат.

За його словами, у нас люблять говорити про Європу, а деякі партії навіть самі себе призначили захисниками європейського курсу. «Але Європа дуже швидко змінюється, і за 15 років це буде зовсім не та Європа, яка зараз перед нами», - зазначає міністр.

Клімкін вважає, що «підхід до того, чим буде Європейський Союз в майбутньому – це відкрите питання».

Єдине, у чому впевнений дипломат, що «чотири класичних простори залишаться, бо у цьому є фундаментальний інтерес (йдеться про Чотири свободи - руху товарів, осіб, послуг і капіталу)».

Клімкін прогнозує, що Євросоюз в подальшому буде ситуативно розпорошений. «У ньому буде багато різних ініціатив, за якими будуть об’єднуватися країни і не тільки країни, а і суспільні рухи, профспілки, якісь нові форми об’єднань, що будуть віртуально існувати. Тому далі ми шукатимемо якоїсь взаємодії із зовсім іншою Європою, не тією, яка є зараз. Це потрібно також враховувати», - наголошує глава МЗС України.