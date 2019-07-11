Клімкін відреагував на відмову Ради його звільнити: А я у відпустці, слухаю музику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін

«Забавно, як Hotel California старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом», - заявив Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на рішення Верховної Ради, яка не проголосувала за його відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Слухаю музику. Забавно, як Hotel California старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом... Ну, а я у відпустці», - написав він.

Нагадаємо, на вечірньому засіданні депутати відхилили проєкт постанови президента 10381 «Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України». Відповідно, подання Володимира Зеленського про призначення на пост міністра закордонних справ Вадима Пристайка не розглядалося.

Слід зазначити, що це була друга спроба звільнити Клімкіна. Першу постанову по ньому Зеленський подав 30 травня, але Рада її відхилила. Тоді депутати закидали, що президент не подав одразу кандидатуру нового очільника МЗС.

11 червня президент подав два проєкти постанов - про звільнення Клімкіна і призначення Пристайка.

Нагадаємо, сьогодні зранку комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту підтримати відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України і призначити главою МЗС Вадима Пристайка.