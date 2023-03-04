Коболєву збирають 229 млн грн на заставу: реакція відомих людей

Власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив збір коштів на заставу для ексголови «Нафтогазу» Андрія Коболєва

Політичний аналітик Дмитро Литвин прокоментував оголошений власником інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорем Мазепою збір коштів на внесення застави за колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Про це він написав у Facebook.

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«Зазвичай я не дозволяю собі особистих оцінок зараз. Але не можу вже спокійно за цим спостерігати. Коли доларовий мільйонер оголошує масовий збір на допомогу доларовому мільйонеру в країні, де мільйони людей реально рахують кожну гривню, а тисячі людей роблять збори на оборону, то це вже не просто щось із мораллю. Це щось із головою. Безвідносно до юридичних аспектів ситуації. Просто уявіть, як це виглядає очима суспільства в його сьогоднішньому стані і яку емоцію це може дати суспільству. Точно недобру емоцію. Треба всім трохи попити м'ятного чайку і подумати».

Крім того, збір на заставу Коболєву прокоментував економіст Ілля Несходовський.

«Просто нагадаю що команда Коболєва принесла Україні 5 млрд доларів з яких 2,9 млрд живих грошей. Не вкрав як всі попередники, а забезпечив їх надходження до державного бюджету. Во гад!!!!», – написав він.

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Згодом цей пост назбирав чимало коментарів.

Зокрема, радник міністра фінансів Віталій Ломакович наголосив, що справу виграли юристи, яким заплатив Нафтогаз 14 млн євро.

«Взагалі то справу виграли юристи, яким заплатив «Нафтогаз» 14 млн євро.А Коболев порушив закон, і повинен нести юридичну відповідальність».

Ексміністр енергетики Олексій Оржель:

«Наскільки у вас все просто. Просто «Газпром» просто заплатив 2,9 млрд реальними грошима. Просто хтось вже десь арештував активи «Газпрому» на 2.9 млрд чи ще ні? Може вже підписаний договір на транзит і ЄС вже не тисне на Україну, щоб вона вже погоджувалася на контракт на 1 рік та відклала питання про 2,9 млрд. Як просто жити у спрощеному світі... 2.9 млрд і премія...П.с. у слідчих мають бути питання зовсім до інших проблем».

Нардепка Мар’яна Безугла:

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«Але не заробив виробництвом, це інші речі. Собі 260 млн – за гранню етики. Шмигаль, Федоров, Свириденко, Рєзніков та ін. чиновники забезпечили зараз надходження міліардів допомоги, коштів в Україну, то їм брати сотні мільйонів собі в премії? Сюр. Я про етичну складову, не юридичну».

Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк:

«Просто нагадаю, що першим рішенням стокгольмського арбітражу було відхилення російських вимог за принципом «бери або плати»– десь під 60 мільярдів, які були в контракті 2009 року. Та команда НАКу заробила для бюджету значно більше ніж 3 млрд».

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву. Йому призначили 229 млн грн застави з обовʼязками. Він зобов’язаний прибувати за першим викликом; не відлучатися з України; повідомляти про зміну проживання; не спілкуватися зі свідками; здати закордонний паспорт.

Власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив збір коштів на заставу для ексголови правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва.