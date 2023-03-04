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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Терміново! Треба скинутись на заставу Коболєву

glavcom.ua
«Особливий приклад безсовісної і аморальної поведінки»
фото з відкритих джерел

А скільки, на вашу думку, має заробляти головнокомандуючий, від якого залежать наші життя?

За час роботи в Нафтогазі Коболєв заробив всього лише 731 млн грн! Цей дуже бідний чоловік потребує максимальної залученості всіх активних людей. Припиняйте скидати на ЗСУ, все на Коболєва!

Я вважаю, що справа проти Коболєва нікчемна і не має жодної юридичної перспективи. Все, що собі виплачував Коболєв було юридично правильно і захищено. Але Коболєв для мене особливий приклад безсовісної і аморальної поведінки. Він вчинив гірше чим «риги», бо «риги» крали і ховались, не тому що боялись чогось – вони точно нічого не боялись, а тому, що розуміли безсовісність мільйонних виплат офіційно в найбіднішому народі Європи. А Коболєв абсолютно з цього приводу не парився.

Всі байки про «крутих менеджерів» і достойні зарплати – ви можете засунути собі в одне місце. І ось чому: якщо ви готові заплатити менеджеру «Нафтогазу» 731 млн гривень за те, що його єдиною реформою було підняти ціни на газ, то скільки, на вашу думку, має заробляти Залужний, від якого залежать взагалі наші життя?!

В час, коли Бахмут висить на волосині, коли орки групуються на півдні, коли хлопці в Авдіївці, Вугледарі, під Кремінною тримають тупо на силі волі – ви вирішили скинутись на заставу чуваку, який заробив в державній компанії 731 млн грн? Ще раз, не на стартапі своєму, не в приватному холдингу – а в компанії, яка належить нам з вами!

Добрі люди скинули наглядну табличку:

Терміново! Треба скинутись на заставу Коболєву фото 1
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Джерело
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Теги: Андрій Коболєв Нафтогаз України зарплатня

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Віктор Андрусів

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