Коболєву збирають 229 млн грн на заставу, або Скільки це БПЛА?

«Лютий треш» – брати багатомільйонні премії в Україні

Не писала про «кейс Коболєва», та оце побачила, не змовчу. Вважаю, брати таку премію в Україні було абсолютно неприйнятним. Треба було відмовитися, організувати процес так, щоб не брати для себе неймовірного 261 млн грн! В Україні! З України. Цілком реально за бажання премієотримувача.

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Хоча б 10, 20 млн грн…

«Лютий треш».

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Ще більш дивує, що хтось його тут виправдовує навіть в самому підході морального права згодитись на таку премію собі.

Звісно, юридичні наслідки – це інша розмова. Є НАБУ, САП, ВАКС, вистраждані, випещені, з партнерами. Слідкуємо за розвитком подій

Як вважаєте?

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