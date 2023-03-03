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Мар'яна Безугла Народна депутатка

Коболєву збирають 229 млн грн на заставу, або Скільки це БПЛА?

glavcom.ua
Апеляція призначила ексглаві «Нафтогазу» Коболєву майже 230 млн грн застави

«Лютий треш» – брати багатомільйонні премії в Україні

Не писала про «кейс Коболєва», та оце побачила, не змовчу. Вважаю, брати таку премію в Україні було абсолютно неприйнятним. Треба було відмовитися, організувати процес так, щоб не брати для себе неймовірного 261 млн грн! В Україні! З України. Цілком реально за бажання премієотримувача.

Хоча б 10, 20 млн грн…

«Лютий треш».

Ще більш дивує, що хтось його тут виправдовує навіть в самому підході морального права згодитись на таку премію собі.

Звісно, юридичні наслідки – це інша розмова. Є НАБУ, САП, ВАКС, вистраждані, випещені, з партнерами. Слідкуємо за розвитком подій

Як вважаєте?

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Теги: корупція в Україні Андрій Коболєв Нафтогаз України

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Мар'яна Безугла

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