Коболєву, який отримув сотні мільйонів премій, збирають на заставу усім світом

Банкір обіцяє повернути кошти всім, хто долучиться до збору

Власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив збір коштів на заставу для ексголови правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва. Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

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Мазепа планує зібрати до 6 березня 229,2 млн грн і закликає бізнес долучитися до збору.

«Усі зібрані кошти – а їх треба зібрати 229,2 млн грн до понеділка, 6 березня – підуть на судову заставу для найбільшого ворога російської газової монополії та найяскравішого менеджера Нафтогазу – Андрія Коболєва», – написав Ігор Мазепа.

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Також банкір зазначив, що по закінченню «непорозуміння у виді судового процесу проти Коболєва», ці кошти він поверне усім, хто долучився та побажав повернення. Альтернативно, кошти можуть бути спрямовані у фонд «Повернись живим».

Нагадаємо, вчора суд обрав запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву. Йому призначили 229 млн грн застави з обовʼязками. Він зобов’язаний прибувати за першим викликом; не відлучатися з України; повідомляти про зміну проживання; не спілкуватися зі свідками; здати закордонний паспорт.

До цього слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).