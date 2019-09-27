Опалювальний сезон у Києві може розпочатися раніше

«Міська влада робить усе необхідне, аби процес запуску системи теплопостачання відбувся в належний термін і без збоїв. Мер також припустив, що опалювальний сезон може початися раніше, зважаючи на погодні умови – якщо середньодобова температура буде нижчою, ніж 8 градусів тепла», - йдеться у повідомленні.

У той же час, за словами Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.