Опалювальний сезон у Києві може розпочатися раніше
Опалення з'явиться у будинках киян раніше 15 жовтнгя, якщо середньодобова температура буде нижчою, ніж 8 градусів тепла
Опалювальний сезон для киян може початися раніше, зважаючи на погодні умови. Міська влада робить усе необхідне для вчасного підключення тепла киянам.
Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
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«Міська влада робить усе необхідне, аби процес запуску системи теплопостачання відбувся в належний термін і без збоїв. Мер також припустив, що опалювальний сезон може початися раніше, зважаючи на погодні умови – якщо середньодобова температура буде нижчою, ніж 8 градусів тепла», - йдеться у повідомленні.
У той же час, за словами Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.
Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.