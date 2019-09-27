Об’єкти соціальної сфери у Києві почнуть опалювати 30 вересня



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Мова йде про школи, дитячі садки, лікарні

Об’єкти соціальної сфери у столиці з 30 вересня будуть підключені до опалення. Про це під час засідання колегії сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Мова йде про школи, дитячі садки, лікарні.

«Сьогодні будуть передані дані Київському міському голові на підпис в частині початку опалювального сезону. Ми готові щодо теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери. Мається на увазі всі тих хто має бажання підключитися до теплоносія. Ми будемо мати змогу це зробити, за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня», - повідомив Поворозник.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

«Майже всі заклади освіти нашого міста готові до нового опалювального сезону. 100% актів готовності ми отримали у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах. З проблемних питань залишилися три школи Шевченківського району, але і вони вже у найближчий час будуть готові до підключення», - заявив Валентин Мондриївський.

У той же час, за словами Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.