Компанія Danone відмовилася від співпраці з російським актором, який на Донбасі стріляв в українських захисників



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У жовтні 2014 року було оприлюднено відеозапис, де російський актор Михайло Пореченков разом із бойовиками відкрив вогонь у бік Донецького аеропорту, який утримували українські захисники

Посол України у Франції написав, що про відмову від співпраці з Пореченковим йому повідомив генсекретар Danone (Франція) Матіас Вішера

Французька компанія Danone припиняє рекламну кампанію з участю російського актора Михайла Пореченкова, повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter.

«Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Danone (Франція) Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного!», – повідомив Шамшур.

Як повідомлялося раніше, на тлі скандалу з рекламою йогурту Actimel, в якій знявся поплічник проросійських терористів Михайло Пореченков, посольство України у Франції закликало компанію Danone до відповідальності.

Нагадаємо, російський актор Пореченков, який разом з терористами обстрілював українських військових у Донецькому аеропорту, знявся в російській рекламі йогурту бренду Actimel. За співпрацю з поплічником терористів французька компанія Danone була розкритикована в соцмережах.

В українському підрозділі Danone заявили, що не можуть впливати на рішення своїх російських колег.

До відома, у жовтні 2014 року було оприлюднено відеозапис, де російський актор Михайло Пореченков під час відвідин Донецька разом із бойовиками відкрив вогонь з великокаліберної автоматичної зброї у бік Донецького аеропорту, який утримували українські захисники.

СБУ і МВС України порушили кримінальні провадження щодо Пореченкова за участь у незаконних збройних формуваннях і в терористичній діяльності.

Пізніше актор був внесений до списку діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України, йому було заборонено в'їзд на територію України.

Група Danone представлена в 140 країнах світу. Їй належить понад 190 заводів, на яких працює понад 100 тис. співробітників.

Виробничі потужності Danone в Україні представлені двома заводами: «Данон Дніпро» і «Данон Кремез» (Кременчук).