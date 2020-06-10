Компанія «Данон» відреагувала на рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців



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Актор Михайло Пореченков знявся в рекламі йогурту

«Ми не можемо вплинути на офіс у Росії», - заявили в українському представництві компанії

Компанія «Данон» в Україні, коментуючи зйомку в російській рекламі актора Михайла Пореченкова, який обстрілював позиції українських військових в Донецькому аеропорту, заявила, що не може впливати на рекламну політику в локальних офісах інших країн.

«Нам дуже шкода через ситуацію, що склалася навколо реклами, яка транслюється в російському медійному просторі. Водночас, хочемо зазначити, що компанія «Данон» в Україні є частиною всесвітньо відомої міжнародної групи, яка працює в 140 країнах світу. Локальні офіси в кожній країні функціонують незалежно, опрацьовуючи завдання і виклики підлеглих ринків і керуючись локальними потребами споживачів. Саме тому, ми в Україні не можемо впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політики інших країн, зокрема і Росії», - йдеться в заяві компанії, оприлюдненій у вівторок.

Пореченков знявся в російській рекламі йогурту бренду Actimel, за співпрацю з актором французька компанія Danone була розкритикована в соцмережах.

Як повідомлялося, в жовтні 2014 року було оприлюднено відеозапис, на якому російський актор Михайло Пореченков під час відвідин Донецька разом із бойовиками відкрив вогонь з великокаліберної автоматичної зброї в сторону Донецького аеропорту, який утримували українські силовики.

СБУ і МВС України порушили кримінальні провадження щодо Пореченкова за участь у незаконних збройних формуваннях і в терористичній діяльності.

Пізніше актор був внесений до списку діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України, йому було заборонено в'їзд на територію України.

Група Danone представлена в 140 країнах світу. Їй належить понад 190 заводів, на яких працює понад 100 тис. співробітників.

Виробничі потужності Danone в Україні представлені двома заводами: «Данон Дніпро» і «Данон Кремез» (Кременчук).