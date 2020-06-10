Окупанти обстріляли три населених пункти на Донбасі



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Втрат серед українських захисників немає

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з важкого озброєння

Від початку доби російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже шість разів порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає», - поінформував речник.

Зокрема, на Луганському напрямку, одразу після опівночі та зранку, російські окупанти тричі обстріляли позиції українських захисників неподалік Хутора Вільний, при цьому використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. З аналогічного озброєння з 7.35 по 8.00 противник вів вогонь по українських позиціях в районі Оріхового.