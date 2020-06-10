Обвинуваченим у катастрофі MH17 відмовили в імунітеті



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Суд у Гаазі розглядає справу MH17 Скрін онлайн-трансляції

На чотирьох обвинувачених не поширюється імунітет комбатанта

Чотирьом обвинуваченим у причетності до катастрофи MH17 на Донбасі відмовлено у так званому імунітеті комбатанта. Нідерландська сторона не бачить перешкоди для їх кримінального переслідування.

Про це заявив прокурор Вард Фердінандуссе, повідомляє видання nu.nl.

За його словами, підозрювані Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко не є комбатантами з точки зору міжнародного права. Відповідно, вони не можуть скористатися імунітетом від кримінального переслідування як мінімум з двох причин.

Він уточнив, що, по-перше, Росія заперечує вплив на бойовиків так званої «Донецької народної республіки», що дозволило б розглядати їх як представників російських військ. По-друге, представники незаконних збройних формувань не були частиною організованої військової системи, а під їх контролем відбувалися військові злочини.

«Звичайно, бажано, щоб обвинувачені самі чітко виклали свою позицію з цього питання», - додав Фердінандуссе.

Таким чином, обвинувачення прийшло до висновку, що можна переслідувати підозрюваних на основі кримінального права Нідерландів. Крім того, прокурор додав, що слідство вивчило можливість поширення на них інших видів імунітету, але ніяких підтверджень не було знайдено.

Зазначимо, згідно з Женевською конвенцією, комбатанти - це активні учасники збройних конфліктів, на яких поширюються особливі правила і які можуть за певних обставин бути звільнені від кримінального переслідування.

Іншими словами, комбатантами вважається весь особовий склад регулярних збройних сил, ополчень, добровольчих і партизанських загонів. Згідно з міжнародним правом, комбатант має право застосовувати силу в ситуації збройного конфлікту.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні суду в Гаазі розглядається роль підозрюваних у катастрофі малазійського літака; також обвинувачення представило результати дослідження ЗРК «Бук».

До цього слідство повністю виключило версію Росії про український «Бук» та запуск ракети з підконтрольної Україні території.

8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.