Посольство України про скандальну рекламу з Пореченковим: Великий бізнес повинен бути відповідальним



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Актор Михайло Пореченков знявся в російській рекламі йогурту бренду Actimel

Українські дипломати закликали Danone не забувати про мораль

На тлі скандалу з рекламою йогурту Actimel, в якій знявся поплічник проросійських терористів Михайло Пореченков, посольство України у Франції закликало компанію Danone до відповідальності.

Про це йдеться у заяві диппредставництва, опублікованій на його сторінці у Facebook.

«Великий бізнес повинен бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про мораль. Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі і підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?», — написали українські дипломати.

Пореченков знявся в російській рекламі йогурту бренду Actimel, за співпрацю з актором французька компанія Danone була розкритикована в соцмережах.

В українському підрозділі Danone заявили, що не можуть впливати на рішення своїх російських колег.

У жовтні 2014 року було оприлюднено відеозапис, на якому російський актор Михайло Пореченков під час відвідин Донецька разом із бойовиками відкрив вогонь з великокаліберної автоматичної зброї в сторону Донецького аеропорту, який утримували українські силовики.

СБУ і МВС України порушили кримінальні провадження щодо Пореченкова за участь у незаконних збройних формуваннях і в терористичній діяльності.

Пізніше актор був внесений до списку діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України, йому було заборонено в'їзд на територію України.

Група Danone представлена в 140 країнах світу. Їй належить понад 190 заводів, на яких працює понад 100 тис. співробітників.

Виробничі потужності Danone в Україні представлені двома заводами: «Данон Дніпро» і «Данон Кремез» (Кременчук).