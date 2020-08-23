Козак, який розрубав огірок на руці Зеленського, йде в політику



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«У нашій команді з’явився справжній козак, який розрубав навпіл огірок президенту Зеленському», – Ковиліна Фото Фейсбук Тетяни Ковиліної

Козак Лозовий буде балотуватися в депутати міської ради Запоріжжя

Запорізький козак Андрій Лозовий, який недавно прославився виконанням небезпечного трюку і розрубав огірок на руці президента Володимира Зеленського, займеться політикою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Запорізької ОДА Тетяна Ковиліна.

Ковиліна планує висунути свою кандидатуру на пост мера Запоріжжя на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Козак Андрій Лозовий стане членом її команди і буде балотуватися в депутати міської ради.

«У нашій команді з’явився справжній козак, кандидат в депутати міської ради Андрій Лозовий, який розрубав навпіл огірок президенту Зеленському», – написала Тетяна Ковиліна.

Нагадаємо, в рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів. Президенту на долоню поклали огірок, а козак шаблею розрізав овоч.