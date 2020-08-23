У Білорусі різко відреагували на слова Зеленського щодо перевиборів



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«В українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіших, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам» – МЗС Білорусі

У Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували слова Президента України Володимира Зеленського про перевибори в республіці, заявивши, що не потребують «заїжджених порад».

Про це повідомляє державний сайт БЕЛТА.

«Знаєте, Україна – братська для нас країна і український народ – братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку, або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх», – сказав начальник управління інформації та цифрової дипломатії – прессекретар МЗС Анатолій Глаз.

«Хоча, якщо подивитися новітню історію України, то, звичайно, досвіду в деяких питаннях їм не позичати. Ось тільки результат цих політичних експериментів вже точно не переконує українців, та й не тільки їх, в їх правильності і корисності. Більш того, на нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіших, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам», – сказав офіційний представник білоруського МЗС.

Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Перемогу офіційно здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито здобув підтримку понад 80% виборів, тоді як його конкурентка Світлана Тихановська набрала трохи більше 10% голосів. Опозиція вважає, що результати голосування було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.