Зеленський заявив, що на Донбасі 28 днів немає бойових втрат
«Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах» - Зеленський
Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов’язків
Україна, прагнучи миру на Донбасі, не перестане дбати про свою армію, бо саме сильне сучасне військо є запорукою його настання.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на церемонії підняття Державного прапора, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви – сучасне і сильне військо – є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру», – сказав Зеленський.
Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах.
Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов’язків, відвагу та героїзм.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 23 серпня у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.
До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.
Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.