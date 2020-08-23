Зеленський заявив, що на Донбасі 28 днів немає бойових втрат



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«Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах» - Зеленський Фото: Рresident.gov.ua

Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов’язків

Україна, прагнучи миру на Донбасі, не перестане дбати про свою армію, бо саме сильне сучасне військо є запорукою його настання.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на церемонії підняття Державного прапора, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви – сучасне і сильне військо – є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру», – сказав Зеленський.

Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах.

Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов’язків, відвагу та героїзм.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 23 серпня у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.

До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.

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