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    Політика

    Зеленський заявив, що на Донбасі 28 днів немає бойових втрат

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    <p>&laquo;Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах&raquo; - Зеленський</p> - Зеленський заявив, що на Донбасі 28 днів немає бойових втрат

    «Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах» - Зеленський

    Фото: Рresident.gov.ua

    Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов’язків

    Україна, прагнучи миру на Донбасі, не перестане дбати про свою армію, бо саме сильне сучасне військо є запорукою його настання.

    Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на церемонії підняття Державного прапора, повідомляє Укрінформ.

    «Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви – сучасне і сильне військо – є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру», – сказав Зеленський.

    Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах.

    Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов’язків, відвагу та героїзм.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 23 серпня у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.

    До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

    Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.

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