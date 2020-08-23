Військовий шпиталь готують до візиту Зеленського: тяжкопоранених бійців звозять до однієї палати



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Головний військовий клінічний госпіталь

«Тяжкопоранених хлопців почали звозити до однієї палати, з хорошим ремонтом, зробленим завдяки волонтерам» – волонтерка

Волонтерку обурила холуйська догідливість у підготовці до візиту президента Зеленського у Центральний військовий шпиталь і ставлення «десанту» з Офісу президента до поранених бійців.

«24 серпня, вперше, наш, так званий президент, збирається відвідати наш військовий центральний шпиталь. До цього жодного разу не був!», – написала волонтерка Тетяна Щукіна у Фейсбуці.

«Говорять, що буде нагороджувати наших поранених!!! Сьогодні в госпіталі висадився десант, так чоловік з 15-18 з офісу президента, провели інспекцію території та палати, де тіло буде вручати нагороди. Все б було класно, але тяжкопоранених хлопців почали звозити до однієї палати, з хорошим ремонтом, зробленим завдяки волонтерам. Хлопці, ампутанти, на витяжках, з великими проблемам зі здоров’ям. Була вказівка з офісу, зібрати всіх в одному місці, а після вибуття тіла, повернути всіх у свої палати. Так буде зручно, начебто головнокомандуючому. Соромно! Соромно! Соромно!», – обурюється волонтерка.

Як повідомила волонтерка, воїни строковики, хворі, наче раби на плантації вищипують пожовклу траву, метуть і доводять до блиску територію шпиталю.

«У мене складалася думка, що завтра будуть фарбувати, залисини, вигорівши від сонця. Ось він «народний президент», в госпіталь пан приїжджає!!!», – підкреслила Щукіна.

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