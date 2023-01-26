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Уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії: що постраждало найбільше

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії: що постраждало найбільше
фото з відкритих джерел

Найбільші втрати через забруднення атмосферного повітря

Станом на 24 січня, тобто за 11 місяців війни, російська агресія завдала збитків довкіллю на суму понад 1 трлн 743 млрд грн. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Розрахунки були здійснені відповідно до методик, які визначають розмір шкоди, завданої по земельним, водним ресурсам та атмосферному повітрі. Тож, відповідно до категорії завданої шкоди, загальна сума збитків складається з:

  • 688 млрд грн – забруднення ґрунтів та засмічення земель;
  • 998 млрд грн – забруднення атмосферного повітря;
  • понад  56 млн грн – забруднення, засмічення водних ресурсів.

Державна екологічна інспекція України наголошує на тому, що її територіальні та міжрегіональні територіальні органи з 24 лютого по 24 січня повномасштабного вторгнення зафіксували та розрахували кількісний показник шкоди, завданої окупантами на території нашої держав. Вони склали:

  • 280 904 квадратних метрів – грунтів забруднено небезпечними речовинами;
  • 12 277 512 квадратних метрів - земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;
  • 686 816 тонн - нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши  атмосферне повітря небезпечними речовинами;
  • 33 132 га – лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них можливо відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта - втрачені назавжди;
  • 1 063 947 квадратних метрів – об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, їх  залишки спричинили шкоду довкіллю;
  • 1597 тонн – маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об'єкти;
  • 2 903 513 кг – маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин, які потрапили у водні об’єкти;
  • 410 150 000,000 кубічних метрів – обсяг забраної/використаної води самовільно.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець оцінив суму збитків українському довкіллю від збройної агресії Росії на рівні $46 млрд. 

Він також наголосив на тому, що основну частину збитків склало забруднення повітря. Лише за десять місяців внаслідок в нього потрапило понад 42 млн тонн парникових газів. Головними причинами викидів стали лісові пожежі, а також атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури, у результаті яких згоріло понад 680 тис. тонн нафти та пального.

Загалом міністерство задокументувало майже 2300 злочинів проти довкілля з початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Теги: екологія Україна земля повітря війна репарації

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