Уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії: що постраждало найбільше

Найбільші втрати через забруднення атмосферного повітря

Станом на 24 січня, тобто за 11 місяців війни, російська агресія завдала збитків довкіллю на суму понад 1 трлн 743 млрд грн. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

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Розрахунки були здійснені відповідно до методик, які визначають розмір шкоди, завданої по земельним, водним ресурсам та атмосферному повітрі. Тож, відповідно до категорії завданої шкоди, загальна сума збитків складається з:

688 млрд грн – забруднення ґрунтів та засмічення земель;

998 млрд грн – забруднення атмосферного повітря;

понад 56 млн грн – забруднення, засмічення водних ресурсів.

Державна екологічна інспекція України наголошує на тому, що її територіальні та міжрегіональні територіальні органи з 24 лютого по 24 січня повномасштабного вторгнення зафіксували та розрахували кількісний показник шкоди, завданої окупантами на території нашої держав. Вони склали:

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280 904 квадратних метрів – грунтів забруднено небезпечними речовинами;

12 277 512 квадратних метрів - земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;

686 816 тонн - нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами;

33 132 га – лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них можливо відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта - втрачені назавжди;

1 063 947 квадратних метрів – об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю;

1597 тонн – маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об'єкти;

2 903 513 кг – маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин, які потрапили у водні об’єкти;

410 150 000,000 кубічних метрів – обсяг забраної/використаної води самовільно.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець оцінив суму збитків українському довкіллю від збройної агресії Росії на рівні $46 млрд.

Він також наголосив на тому, що основну частину збитків склало забруднення повітря. Лише за десять місяців внаслідок в нього потрапило понад 42 млн тонн парникових газів. Головними причинами викидів стали лісові пожежі, а також атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури, у результаті яких згоріло понад 680 тис. тонн нафти та пального.

Загалом міністерство задокументувало майже 2300 злочинів проти довкілля з початку широкомасштабного вторгнення Росії.