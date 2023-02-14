У Новій Зеландії оголошено надзвичайний стан

Через циклон у Новій Зеландії почалися сильні дощі та вітри, що і спричинило підтоплення, зсуви ґрунту та пошкодження інфраструктури

Через наслідки циклону «Габріель» у Новій Зеландії оголосили надзвичайний стан по всій країні. Вони зачепили близько третини населення. Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що це лише втретє в історії в Новій Зеландії вводять надзвичайний стан. Через циклон у країні почалися сильні дощі та вітри, що і спричинило підтоплення, зсуви ґрунту та пошкодження інфраструктури. Найбільше від негоди постраждав Північний острів. Саме там розташований Окленд – найбільше місто країни.

Багато людей довелося евакуювати, а деякі були змушені вибиратися на сушу вплав через вихід річок із берегів. Рятувальники також забирали людей із дахів будинків. Без електрики лишилися близько 250 тисяч людей. Повалені дерева пошкодили будинки та лінії комунікацій, а деякі населені пункти взагалі відрізали від зовнішнього світу.

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Що стосується постраждалих, то наразі відомо лише про одного зниклого безвісти рятувальника. Ще один отримав важкі травми. У країні зазначили, що не зможуть самотужки впоратися із наслідками, тому їм вже пообіцяли допомогу Австралія та Велика Британія.

До слова, 6 лютого у Туреччині стався потужний землетрус. Він увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.