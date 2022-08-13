Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Ільченко їздив до Росії та хизувався цим у соцмережах

Ігор Ільченко веде соцмережі російською та вітає своїх підписників зі святом Перемоги 9 травня

Криворізький чиновник Ігор Ільченко втрапив у скандал. Ігор Ільченко, котрий обіймає посаду начальника відділу реклами виконкому Криворізької міської ради, веде соцмережі російською та вітає своїх підписників зі святом Перемоги 9 травня. На це звернув увагу народний депутат Олексій Гончаренко.

Ігор Ільченко в окупованому Криму фото: Ігор Ільченко/Instagram

Згодом з’ясувалося, що Ільченко не лише прихильник радянщини, а й їздив 2018 року до окупованого Криму та російських міст Геленджик і Сочі. Відповідні знімки Гончаренко знайшов у Instagram чиновника.

Крім того, Ігор Ільченко писав, що хоче зустріти старість «не у цій країні», маючи, очевидно на увазі Україну.

«Питання вже не до Ігора Владіміровіча Ільченко, а до Олександра Вілкула. Так в якій країні бачить свою старість ваш підлеглий? Цікаво просто, як ви там місто вирішили захищати разом з такими патріотами», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, Ігор Ільченко наказав прибрати зі стіни будівлі Кривого Рогу мурал з Борисом Джонсоном, адже вважає стінопис «незаконною рекламою».