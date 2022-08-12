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Полюбляє радянський союз: чиновник із Кривого Рогу потрапив у скандал (фото)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Полюбляє радянський союз: чиновник із Кривого Рогу потрапив у скандал (фото)
Начальник відділу реклами виконкому Криворізької міської ради викликає підозри
фото із соцмереж

Ігор Ільченко – чиновник з Кривого Рогу, до якого виникає безліч питань

Народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Telegram звернув увагу на особистість чиновника Кривого Рогу.  Як зазначає Гончаренко, Ігор Ільченко обіймає посаду начальника відділу реклами виконкому Криворізької міської ради, однак до нього є безліч питань, зокрема щодо національної позиції чиновника.

Зробивши «ревізію» сторінку Ігоря Ільченка, можна зрозуміти, що він полюбляє культуру радянського союзу, а у 2020-му році вітав своїх підписників зі святом Перемоги 9 травня. Ільченко має поодинокі фото у вишиванці, попри те, що майже всі дописи Ільченка у соцмережі Facebook написані російською мовою.

4 фото
На весь екран

Крім того, у 2018-му році Ільченко відвідував окупований Крим.

Полюбляє радянський союз: чиновник із Кривого Рогу потрапив у скандал (фото) фото 1
фото: скріншот із соцмереж Ільченка

Крім того, нардеп Гончаренко додає документ, який свідчить про те, що Ігор Ільченко наказав прибрати зі стіни будівлі Кривого Рогу мурал з Борисом Джонсоном, адже вважає стінопис «незаконною рекламою».

Документ, який зобов'язує прибрати мурал з Борисом Джонсоном
Документ, який зобов'язує прибрати мурал з Борисом Джонсоном
фото: Олексій Гончаренко

Цікавий збіг, напередодні публікацій Гончаренка про Ільченка, криворізький чиновник опублікував фото поряд з тим самим муралом і підписав його «Все буде Україна».

Полюбляє радянський союз: чиновник із Кривого Рогу потрапив у скандал (фото) фото 2
фото: facebook / Ігор Ільченко

Олексій Гончаренко зазначив, що СБУ має перевірити чиновника Кривого Рогу на предмет співпраці з російською стороною.

Теги: Кривий Ріг росія війна в Україні війна

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