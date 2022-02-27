Кривий Ріг готується до зустрічі з окупантом (відео)
Українці дають відсіч окупантам
«Такого єднання українців я ще не бачив» каже автор відео, на якому жителі Кривого Рогу збирають мішки з піском для барикад.
Сотні людей готуються зустрічати ворога.
Всі як один, гучно відповідають на заклик «Слава Україні!»
Нагадаємо, Україна офіційно подала позов на Росію до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Україна вимагає, щоб керівництво Росії притягли до відповідальності за війну проти українського народу.
Як раніше повідомлялося, Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через злочинні наслідки воєнного вторгнення Росії.