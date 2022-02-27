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    Кривий Ріг готується до зустрічі з окупантом (відео)

    Ворог не пройде. Вся Україна стала на захист - Кривий Ріг готується до зустрічі з окупантом (відео)
    Ворог не пройде. Вся Україна стала на захист
    скріншот з відео

    Українці дають відсіч окупантам

    «Такого єднання українців я ще не бачив» каже автор відео, на якому жителі Кривого Рогу збирають мішки з піском для барикад.

    Сотні людей готуються зустрічати ворога.

    Всі як один, гучно відповідають на заклик «Слава Україні!»

    Нагадаємо, Україна офіційно подала позов на Росію до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Україна вимагає, щоб керівництво Росії притягли до відповідальності за війну проти українського народу.

    Як раніше повідомлялося, Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через злочинні наслідки воєнного вторгнення Росії.

    Теги: окупанти війна Кривий Ріг українці
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    Кривий Ріг готується до зустрічі з окупантом (відео)