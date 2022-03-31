Вілкул розповів, як рашисти йому пропонували здати Кривий Ріг

«Я всім писав: йди на***!»

Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул в інтерв’ю «Главкому» розповів, як рашисти йому пропонували здати місто.

«На другий день після початку війни надійшов дзвінок одного з колишніх членів Кабінету міністрів, з яким я працював колись в одному уряді. Маю на увазі одного з втікачів в 2014 році. І, до речі, дзвінок був з українського номера. Він пропонував підписати якийсь договір про любов, дружбу та взаємовиручку. Я цього товариша, певна річ, послав, причому у десятиповерховій формі. І за десять секунд розповів про це СБУ, поліції – всім, кому треба», – розповів Вілкул.

Друге звернення до Вілкула було від колишнього українського нардепа Олега Царьова, що прибув до України з російськими військами. Він його написав публічно у своєму телеграм-каналі.

«Я не знав, до речі, що він має телеграм-канал, де постить всякі відео і виступає в стилі «хенде хох». Мені просто почали скидати скріншоти. Я о третій ночі заснув, о шостій ранку прокинувся і побачив повний телефон цих скріншотів. Якщо він до мене звернувся публічно, я так само йому публічно відповів у «фейсбуці». Це була емоційна реакція», – розповів Вілкул.

Вілкул додав, що здати місто йому пропонували й інші рашисти: «Повідомлення надсилали, але я всім писав: йди на ***! Вони мені писали у відповідь: «Ваше высказывание будет учтено».

В часи Партії Вілкул та Царьов фотографувалися разом з прокремлівським байкером «Хірургом». Але тепер колишні соратники опинилися по різні боки кривавої війни…

Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.

Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням.