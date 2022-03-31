Вілкул розповів, як рашисти йому пропонували здати Кривий Ріг
«Я всім писав: йди на***!»
Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул в інтерв’ю «Главкому» розповів, як рашисти йому пропонували здати місто.
«На другий день після початку війни надійшов дзвінок одного з колишніх членів Кабінету міністрів, з яким я працював колись в одному уряді. Маю на увазі одного з втікачів в 2014 році. І, до речі, дзвінок був з українського номера. Він пропонував підписати якийсь договір про любов, дружбу та взаємовиручку. Я цього товариша, певна річ, послав, причому у десятиповерховій формі. І за десять секунд розповів про це СБУ, поліції – всім, кому треба», – розповів Вілкул.
Друге звернення до Вілкула було від колишнього українського нардепа Олега Царьова, що прибув до України з російськими військами. Він його написав публічно у своєму телеграм-каналі.
«Я не знав, до речі, що він має телеграм-канал, де постить всякі відео і виступає в стилі «хенде хох». Мені просто почали скидати скріншоти. Я о третій ночі заснув, о шостій ранку прокинувся і побачив повний телефон цих скріншотів. Якщо він до мене звернувся публічно, я так само йому публічно відповів у «фейсбуці». Це була емоційна реакція», – розповів Вілкул.
Вілкул додав, що здати місто йому пропонували й інші рашисти: «Повідомлення надсилали, але я всім писав: йди на ***! Вони мені писали у відповідь: «Ваше высказывание будет учтено».
Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».
Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.
Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням.