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    Суспільство

    Лайки придумали, щоб утримувати людей біля моніторів - науковець

    • Розсилка
    Навіть у дизайні цієї мережі закладена певна залежність -&nbsp;&laquo;інфоманія&raquo;, що притягує до неї користувачів, - аналітик - Лайки придумали, щоб утримувати людей біля моніторів - науковець
    Навіть у дизайні цієї мережі закладена певна залежність - «інфоманія», що притягує до неї користувачів, - аналітик

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    Георгій Почепцов, доктор філологічних наук, автор численних книг з питань інформаційних війн і комунікативних технологій в інтерв’ю «Главкому» назвав Facebook соціальною мережею сумнівної якості.

    На думку експерта, ця соціальна мережа монополіст по своїй конструкції, що в свою сферу вже нікого іншого не допустить. «Її багатомільярдна грошова цінність полягає в тому, що саме ми всі разом її створили. Це така дуже дивовижна конструкція. Без нас вони – нуль, а з нами – мільярдери. А ми всі з цього нічого не маємо», - наголосив аналітик. 

    За словами Почепцова, навіть у Стентфорді проходили спеціальні курси з навчання, як утримувати людей біля моніторів. «Саме для цього й придумали лайки. Є дослідження, які доводять, що деякі технології були взяті у «одноруких бандитів»», - зазначив Почепцов.

    Експерт стверджує, що навіть у дизайні цієї мережі закладена певна залежність - «інфоманія», що притягує до неї користувачів.

    Нагадаємо, дослідники німецького видання Spiegel та американського аналітичного центру Atlantic Council виявили мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів у Facebook, що допомагала розповсюджувати пропаганду у понад 30 країнах. Стало відомо, що з цих профілів здійснювалася розсилка коментарів расистського характеру, а також критика в бік таких політичних діячів, як експрезидента США Барака Обами та канцлера Німеччини Анґели Меркель.

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