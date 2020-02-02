Лайки придумали, щоб утримувати людей біля моніторів - науковець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навіть у дизайні цієї мережі закладена певна залежність - «інфоманія», що притягує до неї користувачів, - аналітик

«Фейсбук» - це чесний простір? Відомий професор дав свою оцінку

Георгій Почепцов, доктор філологічних наук, автор численних книг з питань інформаційних війн і комунікативних технологій в інтерв’ю «Главкому» назвав Facebook соціальною мережею сумнівної якості.

На думку експерта, ця соціальна мережа монополіст по своїй конструкції, що в свою сферу вже нікого іншого не допустить. «Її багатомільярдна грошова цінність полягає в тому, що саме ми всі разом її створили. Це така дуже дивовижна конструкція. Без нас вони – нуль, а з нами – мільярдери. А ми всі з цього нічого не маємо», - наголосив аналітик.

За словами Почепцова, навіть у Стентфорді проходили спеціальні курси з навчання, як утримувати людей біля моніторів. «Саме для цього й придумали лайки. Є дослідження, які доводять, що деякі технології були взяті у «одноруких бандитів»», - зазначив Почепцов.

Експерт стверджує, що навіть у дизайні цієї мережі закладена певна залежність - «інфоманія», що притягує до неї користувачів.

Нагадаємо, дослідники німецького видання Spiegel та американського аналітичного центру Atlantic Council виявили мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів у Facebook, що допомагала розповсюджувати пропаганду у понад 30 країнах. Стало відомо, що з цих профілів здійснювалася розсилка коментарів расистського характеру, а також критика в бік таких політичних діячів, як експрезидента США Барака Обами та канцлера Німеччини Анґели Меркель.

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