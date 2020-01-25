Мережа фейкових профілів у Facebook сіяла пропаганду у більш ніж у 30 країнах



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Дональд Трамп та Володимир Путін активно підтримувалися акаунтами, що належали до викритої мережі

Дослідники німецького видання Spiegel та американського аналітичного центру Atlantic Council виявили мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів у Facebook, яка допомагала розповсюджувати пропаганду більш ніж у 30 країнах.

Про це повідомляє DW.

«Журналісти німецького видання Spiegel та дослідники американського аналітичного центру Atlantic Council викрили глобальну мережу фейкових профілів у соціальній мережі Facebook. У статті Spiegel, опублікованій у п’ятницю, 24 січня, зазначається, що від імені фейкових військових, правоохоронців, працівників туристичної індустрії тощо мережа поширювала пропаганду у більш ніж 30 країнах по всьому світу», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними журналістів, за допомогою сфальшованих профілів поширювалися расистські коментарі та критикувалися такі політики, як експрезидент США Барак Обама та канцлер Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Водночас такі політичні фігури, як президент США Дональд Трамп та його російський колега Володимир Путін активно підтримувалися акаунтами, що належали до викритої мережі.

У дослідженні зазначається, що мережа налічувала сотні сфальшованих профілів та діяла щонайменше з 2011 року. У Spiegel додали, що Facebook вирішив ліквідувати фейкові профілі лише після того, як на них вказали журналісти видання та аналітики Atlantic Council. Водночас, хто саме стоїть за мережею, достеменно поки не відомо.

Творцям сфальшованих акаунтів вдалося за їхньою допомогою налагодити особистий контакт із справжніми користувачами, серед яких були політики, лікарі, військові та журналісти. При цьому вони обмінювалися із фейковими співрозмовниками особистою та навіть інтимною інформацією. Тому німецьке видання припускає, що метою мережі була не лише пропаганда, а й шпигунство за реальними людьми.

Загалом лише з січня по вересень 2019 року Facebook видалив близько 5,4 мільярда фейкових акаунтів, пише Spiegel з посиланням на дані соціальної мережі.

У вересні 2019 року компанія Facebook видалила сотні сторінок, груп та облікових записів користувачів через скоординовані спроби маніпулювання громадською думкою та використання недостовірної інформації щодо українських користувачів соціальної мережі.

«Серед видалених сторінок були й ті, що належали українським онлайн-виданням Hyser, Znaj.ua і Politeka. За даними Facebook, всі ці акаунти мали зв’язок з українською PR-компанією Pragmatico. При цьому на рекламу видалених сторінок у Facebook та Instagram загалом було витрачено близько 1,6 мільйона доларів США», – йдеться в повідомленні.

У жовтні 2019 року Європейський суд у Люксембурзі постановив що соцмережі, зокрема й Facebook, можна змушувати видаляти фейкову інформацію.

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