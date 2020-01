Українські аналітичні центри увійшли до ТОП-100 кращих у Центральній та Східній Європі



30 січня був опублікований щорічний рейтинг найкращих аналітичних центрів світу «Global Go to Think Tank Index Report»

Цього року на першому місці у рейтингу - Центр Разумкова, до переліку найкращих увійшов Інститут світової політики

Центр Разумкова / Bazumkov Centre посів перше місце у топ кращих аналітичних центрів Центральної та Східної Європи (Top Think Tanks in Central and Eastern Europe). Про це повідомляється на сторінці Think twice UA у соцмережі Facebook.

Варто відзначити, що Інститут світової політики/ Institute of World Policy, як і минулого року також потрапив у топ кращих аналітичних центрів.

Ще серед українських аналітичниї центрів до топ увійшли, зокрема, Міжнародний Центр політичних студій, Київський національний економічний університет (КНЕУ), Фонд Демократичні ініціативи, Дніпровський Центр соціальних досліджень.

Як зазначається, 30 січня був опублікований щорічний рейтинг найкращих аналітичних центрів світу «Global Go to Think Tank Index Report», що готується в рамках Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсільванії.

«Одним з важливих висновків дослідження є поява нових бізнес моделей для роботи аналітичних центрів. Для того, щоб вижити все більше аналітичних центрів визнають необхідність постійних інновацій. Зважаючи на зміну контексту, аналітичні центри мають реалізовувати іновації в тактиці управління, стратегічних планах, комунікації, фандрейзингу, стратегії розвитку, в застосуванні великих масивів даних. Водночас нова бізнес-модель не повинна суперечити первинній місії аналітичних центрів - проводити якісні та впливові дослідження, які можуть допомогти у формуванні політики. Тільки з інноваційними бізнес-моделями і досконалими дослідженнями аналітичні центри зможуть виживати в сучасному світі», - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що серед українських аналітичних центрів рейтинг вже традиційно до переліку найкращих в Східній та Центральній Європі увійшли:

Автор проєкту – Джеймс Г. МакГанн, дослідник аналітичних центрів щороку публікує та презентує деталізоване та ґрунтовне дослідження, де окрім найкращих аналітичних центрів, визначених за спеціальною методологією, також фіксуються ключові тренди в світі think tanks.