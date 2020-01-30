Google створює нову функцію, що допоможе перекладати розмови в реальному часі
Додаток перекладатиме аудіофрагменти, що мікрофон смартфона записуватиме наживо
Компанія Google створює нову функцію до додатку Google Translate, що допоможе перекладати у реальному часі.
Про це повідомляє The Verge.
«Google планує у майбутньому додати нову функцію до додатку Google Translate для Android, яка зможе перекладати у реальному часі», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, функція дозволить користувачам робити записи однією мовою і в реальному часі перекладати їх іншою.
При цьому наголошується, що йдеться тільки про аудіофрагменти, які мікрофон смартфона записуватиме наживо.
У Google уточнюють, що нині розробка цієї функції ще на ранній стадії.
Водночас, у компанії заявили, що функція швидкого перекладу буде відрізнятися від інших, вже доступних у Google Translate, що розроблені на основі штучного інтелекту.
Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби з залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».
Нагадаємо, Google оголосила дату виходу Android 11.