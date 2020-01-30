Google створює нову функцію, що допоможе перекладати розмови в реальному часі



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У Google уточнюють, що нині розробка цієї функції ще на ранній стадії

Додаток перекладатиме аудіофрагменти, що мікрофон смартфона записуватиме наживо

Компанія Google створює нову функцію до додатку Google Translate, що допоможе перекладати у реальному часі.

Про це повідомляє The Verge.

«Google планує у майбутньому додати нову функцію до додатку Google Translate для Android, яка зможе перекладати у реальному часі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, функція дозволить користувачам робити записи однією мовою і в реальному часі перекладати їх іншою.

При цьому наголошується, що йдеться тільки про аудіофрагменти, які мікрофон смартфона записуватиме наживо.

У Google уточнюють, що нині розробка цієї функції ще на ранній стадії.

Водночас, у компанії заявили, що функція швидкого перекладу буде відрізнятися від інших, вже доступних у Google Translate, що розроблені на основі штучного інтелекту.

Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби з залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».

Нагадаємо, Google оголосила дату виходу Android 11.