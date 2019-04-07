Лещенко пояснив, яка риса Зеленського відрізняє його від Порошенка



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Переможе у цих виборах президента України той, хто не буде марити владою, - Лещенко

«Зеленський буде президентом, який делегує», - переконує нардеп

Екс-журналіст, народний депутат Сергій Лещенко заявив, що нинішній лідер першого туру виборів президента, шоумен і керівник «95 кварталу» Володимир Зеленський буде президентом, який делегує повноваження на противагу Порошенку, який надто схильний до мікроменеджменту. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Лещенка, виборці оцінили цю здатність Зеленського.

«Звичайно. Це помічають і американські дипломати, які проводять із ним зустрічі. Приміром, я особисто був присутній на зустрічі Зеленського з Куртом Волкером. Це було енергетично насичене спілкування, бо їхній діалог вибудовувався як «подача на подачу». Хтось казав одну тезу, інший її продовжував. Говорили про вплив енергетичних монополій на політику, про боротьбу з корупцією – у Волкера з Зеленським виникало тотальне взаєморозуміння», - вважає Лещенко.

А от Порошенко, на думку нардепа, домінує над людьми – «по суті, висловлює свою думку, а тебе обирає боксерською грушею, на якій «обкатує» цю думку».

«Тимошенко діє мудріше: вона несе себе високо, однак під час спілкування заглядає в очі, мовою тіла – міміки, жестів – показує, що вона тебе розглядає як рівного, але ти все одно відчуваєш, що про рівність не йдеться», - стверджує політик.

У Зеленського, на думку Лещенка, дуже розвинений емоційний інтелект.

«Він будує стосунки з людьми так, що ти відчуваєш: тебе чують, тебе поважають», - говорить соратник кандидата у президенти.

Лещенко вважає, що переможе у цих виборах президента України той, хто не буде марити владою.

«Суспільство це відчуває. У 2010 році Юлія Володимирівна була одержима владою, і тому переміг Янукович, який не напружувався, а пройшов вибори, так би мовити, «врозвалку». Зеленський не одержимий владою. Він поводиться по-житейськи мудро», - впевнений нардеп.