Можлива поїздка Зеленського на окупований Донбас - шлях до легітимізації ЛНР та ДНР

Володимир Зеленський

Грузія і Молдова вже зробили подібну помилку

Ідея від Лещенка його гіпотетичному майбутньому шефу Зеленському змотатися до лугандонії - це або порада людини, яка верзе сама не знає що, або представлено з кремлівської подачі.

Річ у тому, що свого часу Грузія і Молдова зробили одну велику помилку. Грузія почала переговори з відрізаною від неї Абхазією, а Молдова - з Придністров'ям. Таким чином вони легітимізували ці квазідержавні утворення. А винуватиця воєн Росія відійшла у тінь.

Україна, можливо, пам'ятаючи цей досвід, не зробила таку помилку. Таким чином Росія постійно на першому плані. Проти неї запроваджуються санкції, її критикують і звинувачують у всіх негараздах, які відбуваються на окупованих територіях.

І ось Лещенко у такий замаскований спосіб просуває ідею легітимізації лугандонії. Чи він сам корисний ідіот, чи його Кремль прикупив - можна лише здогадуватися. А ви як думаєте?

Джерело: блог Юрія Луканова

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