  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луканов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Можлива поїздка Зеленського на окупований Донбас - шлях до легітимізації ЛНР та ДНР

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Можлива поїздка Зеленського на окупований Донбас - шлях до легітимізації ЛНР та ДНР
    Володимир Зеленський

    Грузія і Молдова вже зробили подібну помилку

    Ідея від Лещенка його гіпотетичному майбутньому шефу Зеленському змотатися до лугандонії - це або порада людини, яка верзе сама не знає що, або представлено з кремлівської подачі. 

    Річ у тому, що свого часу Грузія і Молдова зробили одну велику помилку. Грузія почала переговори з відрізаною від неї Абхазією, а Молдова - з Придністров'ям. Таким чином вони легітимізували ці квазідержавні утворення. А винуватиця воєн Росія відійшла у тінь. 

    Україна, можливо, пам'ятаючи цей досвід, не зробила таку помилку. Таким чином Росія постійно на першому плані. Проти неї запроваджуються санкції, її критикують і звинувачують у всіх негараздах, які відбуваються на окупованих територіях. 

    І ось Лещенко у такий замаскований спосіб просуває ідею легітимізації лугандонії. Чи він сам корисний ідіот, чи його Кремль прикупив - можна лише здогадуватися. А ви як думаєте?

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Сергій Лещенко вибори санкції Молдова Грузія Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ