У БПП образились, що депутат Лещенко тепер хвалить Зеленського



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Нардеп Сергій Лещенко Фото: ukrinform.ua

Народний депутат від БПП Вадим Денисенко назвав колишнього соратника багаторазовим зрадником

Народний депутат від БПП Вадим Денисенко заявив, що всі п’ять років життя нардепа Сергія Лещенка у політиці - це п’ять років політичних зрад.

«Останніми днями, я все частіше чую про те, як правильно зробив Зеленський, що взяв такого розкрученого в Facebook політика, як Лещенко, адже він справжній ЛОМ (лідер громадської думки (з рос. - лидер общественного мнения), - ред.) і є авторитетом для маси інших ЛОМів. Але всі п’ять років життя Лещенка в політиці - це п’ять років політичних зрад», - написав Денисенко у Facebook.

Денисенко нагадав, як спочатку Лещенко був у БПП (під час парламентської кампанії агітував проти БПП на Кіровоградщині, бо вважав, що БПП підтримує самовисуванця Довгого). Довгий переміг, БПП втратило трохи голосів.

«Потім він увійшов до команди Саакашвілі. Говорив багато про демократію і чесність, але в самий відповідавльний момент сховався - в прориві участі не взяв. Потім агітував всіх можливих і неможливих європейців безвіз Україні не давати, поки при владі Порошенко. Далі він увійшов до керівництва «Демальянсу», на з’їзді заявив, що ненавидить корупцію, а потім кудись зник. І більше «Демальянс» він не представляв», - зазначив депутат.

Потім, за словами Денисенка, Лещенко на задніх ролях світився у Гриценка, але офіційно пакти з ним не підписував.

«І ось, нарешті. Він майже член команди ЗЕ. У мене просте питання: коли Лещенко зрадить Зеленського? Чи він увірував щиро, що Зеленський це його світле майбутнє назавжди?», - резюмує нардеп Денисенко.

Як повідомлялося, народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко 28 лютого заявили, що вийдуть із парламентської фракції «Блок Петра Порошенка».

Пізніше заступник голови ЦВК Андрій Магера прокоментував заяви трьох депутатів. За його словами, заяви Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка не тягнуть за собою жодних правових наслідків та не призведуть до припинення членства у фракції БПП і дострокового припинення депутатських повноважень.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко ще у 2017 році закликала Заліщук, Лещенка та Найєма вийти зі складу фракції БПП через підтримку дій екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Тоді Луценко нагадала, що заклики скласти мандат до цих трьох депутатів лунали неодноразово, бо їхнє політичне майбутнє «вже закрите».