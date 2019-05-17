Луценко заперечує правопорушення в справах колишнього віце-президента США і його сина



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ні Хантер Байден, ні Burisma в теперішньому часі не є об'єктом розслідування генпрокуратури України - Луценко

Питання стосується дипломатичних дій Байдена у той період, коли його син, Хантер Байден, знаходився в раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив крапку у питаннях правопорушень Джозефа Байдена і його сина в Україні, незважаючи на претензії з боку адвоката президента Дональда Трампа. Про це Луценко заявив виданню Bloomberg.

Зазначається, що питання стосується дипломатичних дій Байдена у той період, коли його син, Хантер Байден, знаходився в раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України. «Будучи віце-президентом США, Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, включала заклик до відставки колишнього генпрокурора країни Віктора Шокіна», - пише видання.

У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma в теперішньому часі не є об'єктом розслідування генпрокуратури України.

«Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів в США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів - принаймні, на даний момент ми не бачимо ніяких порушень», - зазначив генпрокурор України.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявляв, що у Джо Байдена виник конфлікт інтересів, коли він спілкувався з українськими чиновниками щодо боротьби з корупцією.

У березні 2016 року Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією і не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна.

Луценко сказав Bloomberg, що зустрічався з Джуліані в січні цього року.

Генеральний прокурор підкреслив, що нинішнє розслідування «жодним чином» не стосується Burisma.

«Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушень серед іноземців, які працювали на Burisma в Україні», - сказав Луценко.