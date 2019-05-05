Львівський публіцист: Зеленський – це апофеоз зневіри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський - це втома від п’ятирічки Порошенка з його факапами - Дроздов

Дроздов вважає, що результат цьогорічних виборів президента «це результат втоми»

Тележурналіст, письменник та публіцист Остап Дроздов вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського – це апофеоз зневіри українців. Про це Дродов сказав у інтерв’ю «Главкому».

«Для мене Зеленський не є апофеозом віри, це – апофеоз зневіри. Парадоксально, але всі ті 73% «озарьонних» є глибоко зневіреними людьми», - стверджує журналіст. За його словами, результат цьогорічних виборів президента «це результат втоми».

На думку Друздова, перемогла не мотивація, а демотивація. «Ось ця втома від п’ятирічки Порошенка з його факапами – це і є Зеленський. Для мене це не є плюсом, це є просто визнання – перевтомилися і вирішили кіпішнути», - заявляє Дроздов.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія підбила підсумки голосування на виборах президента України. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).