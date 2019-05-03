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    Думки вголос

    Українці самі погодилися проголосувати за кандидата, нічого не знаючи про його стратегію

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Українці самі погодилися проголосувати за кандидата, нічого не знаючи про його стратегію

    Звикайте спочатку питати про всі плани у кандидата і вже потім завжди вимагати звіт про його перебування у владі

    Мовою оригіналу

    Прочитал новость о том, что представители команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время. И тут же последовали возмущённые комментарии наших граждан о том, что послам в Брюсселе программу презентовали, а украинцам её не озвучивают. Но я не вижу тут никаких противоречий.

    Просто наши европейские партнеры отказываются взаимодействовать с теми, чьи планы они не понимают. Вот и приходится их озвучивать. А украинцы согласились проголосовать за кандилата ничего не зная о его стратегии. Если бы они отказались отдавать свои голоса без этого знания, то кандидат был бы вынужден ее озвучит. А раз не надо, то ок. Готовы голосовать без этого знания? Вам тогда озвучивать не будут. Да и зачем, если все ок. Просто все взаимосвязано.

    Поэтому привыкайте изначально спрашивать обо всем у кандидата и затем всегда требовать отчет у власти. А те, кто не голосовал за Зеленского и сейчас возмущается - могут на себе испытать все прелести нахождения в оппозиции. Я это испытываю в ВР уже 4,5 года. Теперь у них появится возможность осознать насколько важно уважать права оппозиции. И не забыть это тогда, когда они станут представителями власти. )))

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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