Ляшко вибив у Гройсмана обіцянку погасити борги по зарплатах шляховиків і медиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко закликав всіх українців, які працюють у бюджетній сфері, звертатися до нього, якщо держава заборгувала їм гроші

Ляшко разом з членами Радикальної партії заблокували виступ Гройсмана у Верховній Раді

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко публічно змусив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до кінця п'ятниці, 22 березня 2019 року, розрахуватися з багатомісячними боргами по зарплатах з дорожниками Дніпропетровської області та медиками Одеси. Про це заявив сам політик, йдеться на сайті «Українські новини».

За його словами, люди поскаржилися Ляшку на несправедливість під час робочих візитів лідера «радикалів» в ці регіони.

«Ляшко разом з членами фракції Радикальної партії заблокували виступ Гройсмана у Верховній Раді. Після вимог Ляшко терміново розрахуватися з людьми, Гройсман був змушений по телефону зателефонувати голові «Укравтодору». Славомір Новак визнав, що борги існують, після чого отримав пряме доручення від Гройсмана до кінця дня «закрити питання» з зарплатними боргами перед дорожниками Дніпропетровської області», - повідомляють журналісти.

«Ви подивіться, самому прем'єр-міністру треба було телефонувати голові «Укравтодору», щоб переконатися в тому, що борги по зарплатах перед дорожниками існують. Це просто ганьба! Але, слава Богу, прем'єр дав доручення розрахуватися з боргами. Ми не залишимо це питання поки нашу вимогу не буде виконано», - заявив Ляшко.

Лідер «радикалів» закликав всіх українців, які працюють у бюджетній сфері, звертатися до нього, якщо держава заборгувала їм гроші.

«Звертаюся до всіх громадян України: якщо перед вами є борги по заробітній платі, яку вам не платять корумповані чиновники, своєчасно отримують мільйонні зарплати і премії, звертайтеся до мене. Я виб'ю ці борги у Гройсмана і поверну вам зароблені гроші!» - закликав Ляшко.