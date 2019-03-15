Соцопитування «Батьківщини» свідчать, що Ляшко обійшов Гриценка і Бойка



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Згідно з результатами дослідження, лідер Радикальної партії Олег Ляшко займає четверту позицію

Опитування проводилося методом анкетування в усіх регіонах України, крім окупованих територій

У штабі Юлії Тимошенко впевнені в тому, що 2,5 млн осіб віддадуть лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку четверте місце. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного партійцями ВО «Батьківщина» в лютому поточного року.

Як повідомляють у «Батьківщині», опитування проводилося методом анкетування в усіх регіонах України, крім окупованих територій.

Згідно з результатами дослідження, лідер Радикальної партії Олег Ляшко займає четверту позицію. За нього готові проголосувати 7,65% з українців з-поміж тих, хто визначився з вибором виборців. П'ятірку лідерів замикає Юрій Бойко з результатом 7,62%. Третю сходинку рейтингу займає Петро Порошенко (15,8%), друга позиція за Володимиром Зеленським (20,96%), а лідером кампанії є Юлія Тимошенко (31,68%).

Експерти стверджують, що в ході виборів рейтинги кандидатів можуть кардинально змінитися, оскільки у кожного є, так званий, «прихований електоральний потенціал». Його представляють люди, які симпатизують тому чи іншому політику, проте поки не визначились чи будуть брати участь у виборах і за кого віддадуть свій голос. Дуже потужним «прихованим електоральним потенціалом», зокрема, володіє Олег Ляшко.

На думку політолога Володимира Цибулька, лідером «радикалів» послідовна антикорупційна політика і реалізація стратегії побудови соціально справедливого суспільства, безумовно, вплинуть на результати голосування.

На переконання Цибулько, Радикальна партія і її лідер Олег Ляшко здивують своїх політичних опонентів реальними результатами голосування.

Враховуючи тотальні рейтинги недовіри чинному президенту і неоднозначне ставлення електорату до Юлії Тимошенко, експерти допускають можливість виходу Олега Ляшка у другий тур.