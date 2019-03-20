Ляшко з фракцією прорвався у Кабмін з вимогою не продовжувати контракт із Коболєвим



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Ляшко з фракцією прорвався на засідання Кабміну Скріншот з відео «Главкома»

Лідер Радикальної партії вимагає не продовжувати контракт із Коболєвим, знизити ціни на газ

Фракція Радикальної партії під час пленарного дня прорвалась на засідання уряду. Про це повідомляє журналіст «Главкома».

«Сьогодні уряд збирається затвердити новий контракт із Коболєвим на посаду голови Нафтогазу. 1,5 мільярди гривень премії украв, а з ним хочуть продовжити контракт. Звертаюся до прем'єр-міністра: усією фракцією ми йдемо до вас на Кабмін разом із людьми, які страждають. Спробуйте тільки не пустити людей до Кабміну», - заявив Ляшко з трибуни парламенту годиною раніше.

Перед тим він зачитав нібито листи від людей, які не можуть оплатити свої рахунки за газ і навіть змушені відключити паливо.

«Вимагаємо не продовжувати контракт із Коболєвим, знизити ціни на газ», - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, 6 березня уряд не продовжив контракт з головою «Нафтогазу». Прем'єр-міністр Гройсман відзначив, що 22 березня 2019 року завершується контракт з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим, за яким його місячний оклад становить 2,08 млн грн. Новий конкурс на посаду керівника «Нафтогазу» оголосять з 23 березня.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада «Нафтогазу» запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах, але прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося. Після заяви Гройсмана Коболєв заявив, що уряд фактично припинив з ним контракт.

Коболєв очолює правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 року.

«Нафтогаз» — газовий монополіст на ринку України, який відповідає за видобуток, імпорт та постачання газу. В рамках європейських вимог, компанію мають трансформувати та розділити на дві компанії, одна з яких буде відповідальною за всю газотранспортну систему України.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» оголосив про виплату 41 співробітнику $46 млн премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Сума, яку компанія вирішила виплатити своїм співробітникам, складає 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів) та складе 46,3 мільйона доларів. При цьому преміювати вирішили 41 особу, яка «прямо чи опосередковано внесла значний вклад у досягнення результату».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман направив листа наглядовій раді «Нафтогазу» через мільйонні премії. «Я стурбований таким рішенням, тому направив офіційного листа до наглядової ради Нафтогазу, щоб вони переглянули це рішення», — повідомляв Гройсман.

Перевіркою премій зайнялася Рахункова палата. Пізніше уряд заборонив виплачувати премії держслужбовцям.

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