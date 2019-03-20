Ляшко заблокував засідання Кабміну, вимагаючи скасувати діючі тарифи на газ



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Гройсман пообіцяв Олегу Ляшку врахувати побажання Радикальної партії під час прийняття рішень

20 березня уряд таємно проголосував за рішення про продовження трудового договору з чинним керівником «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим

Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко блокує роботу засідання Кабінету Міністрів, вимагаючи скасувати таємне рішення про продовження трудового контракту з головою НАК «Нафтогаз Україна» Андрієм Коболєвим та ліквідувати рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ. Про це пишуть Українські новини.

Як стало відомо, незважаючи на публічну заяву Володимира Гройсмана про проведення конкурсу на посаду голови «Нафтогазу», 20 березня, уряд на своєму засіданні таємно проголосував за рішення про продовження трудового договору з чинним керівником «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим.

Дізнавшись про це, Олег Ляшко в оточенні своїх однопартійців увірвався на засідання Кабміну і заблокував його роботу. Намагаючись не допустити в будівлю уряду прихильників Ляшка, поліція побила перед входом до Кабміну одного з пенсіонерів.

Лідер Радикальної партії зажадав особисто від Гройсмана припинити побиття людей і принести потерпілому свої вибачення. Після цього, Ляшко зажадав припинити таємне голосування і скасувати прийняте рішення про продовження Коболєву трудового контракту.

Ляшко також зажадав від Гройсмана скасувати прийняте в минулому році рішення уряду про підвищення цін на газ для населення і повернути в державний бюджет України незаконно отриману Коболєвим премію в розмірі одного мільярда 395 млн грн.

«У Радикальної партії є чітка вимога особисто до вас, Володимире Борисовичу! Ви не повинні підписувати трудовий договір з Коболєвим до тих пір, поки він не поверне в бюджет мільярдну премію, яку він незаконно отримав з бюджету і вивів в офшори. Ви зобов'язані скасувати рішення про підвищення тарифів на газ, що призвело до багатомільйонних боргів населення. Не може бути такого, щоб чиновники отримували зарплати по 800 тисяч. Ви, як уряд, зобов'язані вирішити ці питання, але ви нічого не робите!», - заявив Ляшко.

Володимир Гройсман не зміг дати виразних відповідей Олегу Ляшку, пообіцявши врахувати побажання Радикальної партії під час прийняття рішень.

Як повідомлялося, Ляшко з фракцією прорвався у Кабмін з вимогою не продовжувати контракт із Коболєвим.

Нагадаємо, трудовий договір з Андрієм Коболєвим закінчується 22 березня 2019 року. Під час засідання уряду, в середу, 6 березня 2019 року, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поінформував членів Кабміну про те, що дата нового конкурсу на заміщення посади керівника державної нафтогазової компанії буде оголошена 23 березня.