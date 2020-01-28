Марчук святкує 79-річчя. Як вітають колишнього прем'єр-міністра (фото)



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Дружина Марчука Лариса Івшина, головний редактор газети «День», привітала Євгенія Кириловича на своїй сторінці у Facebook

Євген Кирилович Марчук народився 28 січня 1941 року у селі Долинівка, нині це Ківороградщина

Євген Марчук – четвертий прем’єр-міністр, шостий міністр оборони України, перший глава СБУ та експредставник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі сьогодні відзначає свій 79 день народження.

Колишній прем'єр-міністр народився 28 січня 1941 року у селі Долинівка, нині це Ківороградщина.

З нагоди свята дружина Марчука Лариса Івшина, головний редактор газети «День», розмістила фото на своїй сторінці у Facebook, де Марчук позує у футболці з їх спільною світлиною, а у руках тримає жовто-блакитні кульки.

У коментарях до допису політика привітали, як звичайні користувачі соцмережі, так і колеги. Серед них народний депутат Ірина Геращенко, ексдепутати Валерій Карпунцов та Ганна Гопко, журналіст Олеся Яхно, секретар НСЖУ Гліб Головченко та радіоведуча Галина Бабій.

Євгену Кириловичу побажали многії літа, щастя та оптимізму.

Івшина протягом дня також поширює на своїй сторінці світлини з привітань минулих років.

Нагадаємо, що Євген Марчук, колишній прем'єр-міністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вважає, що Україні треба негайно зробити серйозну корекцію внутрішньої політики.

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