Марчук не радить Зеленському прискорювати проведення виборів у ОРДЛО



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Восени цього року окупована територія ОРДЛО сама по собі не перетвориться на зразок демократії, - ексміністр оборони

«Ці вибори закладуть гігантську міну під українську державність», - вважає політик

Євген Марчук, колишній прем'єрміністр, перший голова СБУ, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі вважає, що вибори в ОРДЛО варто провести лише через 3-5 років після встановлення контролю на державним кордоном. Таку думку Марчук висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Поспішні вибори в ОРДЛО закладуть гігантську міну сповільненої дії під українську державність», - переконаний Марчук. «Потрібно, як мінімум три, а то і п’ять років перехідного періоду нормалізації і трансформації цих територій до демократії з участю відповідних структур ООН. Ми ж не є настільки наївними, щоб уявити собі, що вже восени цього року окупована територія ОРДЛО сама по собі перетвориться в зразок демократії, повністю зрівняється з політико-правовим устроєм всієї України і атмосфера для виборів буде там така ж сама, як і по всій Україні», - скептично зауважив політик.

Марчук зазначив, що цього року «мають бути не вибори в ОРДЛО, а організація там тимчасових перехідних органів місцевого управління з участю відповідних структур ООН».

Водночас, колишній представник України в Тристоронній контактній групі наголосив, що «така версія не буде зразу сприйнята Росією, оскільки ми вже погодились з імплементацією тексту з формули Штайнмайера в наше законодавство». «Але з урахуванням всіх сьогоднішніх реалій і заяв президента Зеленського щодо передумов до виборів в ОРДЛО, реалізація проекту «вибори в ОРДЛО восени 2020» навіть з імплементованою формулою Штайнмайера, на мій погляд, нереальна», - підкреслив Марчук.

Колишній голова СБУ зазначив, що нинішня ситуація на окупованому Донбасі в основному влаштовує Росію, бо вона неконтрольовано щомісячно постачає туди сотні тисяч тонн різного роду продовольства, ширпотреб, пальне. «Якщо у ОБСЄ буде доступ до кордону, то вони зможуть все це фіксувати і відображати у своїх офіційних звітах не тільки у Відень, а і направляти до МЗС Франції, Німеччини та Росії. Цікаво, що Росія, постачаючи туди свої товари, звітує в Світову організацію торгівлі, що все це – її товарообіг з Україною. Саме в цьому одна із причин того, що за офіційною статистикою українсько-російський товарообіг під час війни збільшується», - розповів Євген Марчук.

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

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