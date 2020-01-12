Марчук пояснив, чому розведення військ – це не здача території



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Після розведення військ територія залишається під нашим надійним вогневим контролем, - ексміністр оброни

«До половини наших загиблих у минулому році - це «робота» снайперів», - звертає увагу Марчук

Євген Марчук, колишній прем'єрміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі в інтерв’ю «Главкому» наголосив, що після розведення військ лінія фронту не переноситься і статус території залишається незмінний.

«Територія залишається під нашим надійним вогневим контролем. Це всього один кілометр. Дрони, і не тільки вони, контролюють все, що відбувається на декілька кілометрів з того боку. І найголовніше: якщо не розводять «там» або «вони» порушують режим – не розводимо і ми. Не демонтують укріплення «вони» – не демонтуємо й ми», - запевнив Марчук.

За словами представника України у Тристоронній контактній групі, технологія надійного контролю за синхронізацією всіх компонентів взаємного розведення розроблена до деталей і покращується на практиці, крім того в цьому процесі бере активну участь СММ ОБСЄ. «Хоча ризик завжди залишається. Війна є війна», - додав Марчук.

Також колишній міністр оборони рекомендує нашій владі на наступний саміт Нормадської четвірки винести пропозицію щодо виведення снайперських груп від лінії фронту. «Це б суттєво зменшило кількість загиблих на лінії фронту. Ми в Мінську не один раз вносили таку пропозицію, але досягти домовленостей так і не вдавалось. У 2019 році 35 наших воїнів стали жертвами ворожих снайперів», - наголосив ексміністр оборони і додав, що це теж людям треба пояснити.

«Сьогодні мало хто знає, що близько половини загиблих наших воїнів у минулому році - це «робота» снайперів. А взаємне розведення розводить і снайперів на дальші дистанції. Адже на деяких ділянках фронту війська стоять один від одного на відстані 500-700 метрів. Це тільки один із аргументів», - сказав колишній представник України у Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

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