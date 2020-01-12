Марчук: Останнім обміном ми практично вичерпали свій «обмінний ресурс»



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За лінією фронту, в Криму і в Росії знаходиться ще біля двох сотень утримуваних наших громадян, - ексміністр оборони

Колишній глава СБУ радить новій владі «вмонтувати» правовий прецедент видачі злочинців Росії у законодавство

Обмін утримуваними відбувся і це добре. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній прем'єрміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук.

Водночас, колишній урядовець зауважив, що поки не все так гладко, як було написано. «Я, наприклад, не почув ні слова, чи був наданий повний і безумовний доступ до всіх наших утримуваних осіб представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста, як це передбачено у цьому Комюніке. Наскільки я знаю, такий доступ не був наданий», - уточнив Марчук і додав, що для нас це має надпринципове значення.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі зауважив, що останнім обміном ми практично вичерпали свій так званий «обмінний ресурс», «а за лінією фронту, в Криму і в Росії знаходиться ще біля двох сотень утримуваних наших громадян». «Це питання потрібно негайно гостро ставити уже зараз з конкретними пропозиціями реалізації. Тут ще величезний обсяг дуже кропіткої роботи», - стверджує ексміністр оборони.

Марчук говорить, що стосовно так званих «беркутівців» та одеських і харківських терористів, які не мали ніякого відношення до війни на Донбасі, але були включені в обмін за наполяганням Росії, «то тут владі потрібно серйозно попрацювати над правовим обґрунтуванням такого рішення, які б не були тут політично правильні обґрунтування і очевидна справедливість з позицій людського виміру». «Оскільки це правовий прецедент і він може повторитися, то він має бути вмонтований у наше законодавство і нашу судову систему. Тобто, має бути чіткий законодавчий регулятор для таких ситуацій. Цю обставину ні в якому разі не можна ігнорувати», - стверджує Євген Марчук.

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

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