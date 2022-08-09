Масі Найєм опублікував відвертий портрет після тяжкого поранення (фото)

Масі Найєм: «Дякую побратимам і лікарям, що я живий»

Відомий український адвокат Масі Найєм, який з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і згодом отримав у бою важку травму ока, показав, як виглядає тепер. Відповідне фото він розмістив у фейсбук та твітер.

«Буде чесно змінити світлину, бо така нова реальність. Дякую побратимам і лікарям, що я живий. І дякую вам всім за підтримку», – написав Найєм і також подякував фотографу Роману Ніколаєву.

Масі Найєм після одужання фото із соцмереж

Нагадаємо, що українському адвокату та військовому Масі Найєму, який дістав тяжке поранення на фронті, врятували життя в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова.

Також Масі Найєм поділився кількома висновками, які зробив після поранення.