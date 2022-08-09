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Масі Найєм опублікував відвертий портрет після тяжкого поранення (фото)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Масі Найєм опублікував відвертий портрет після тяжкого поранення (фото)
фото із соцмереж

Масі Найєм: «Дякую побратимам і лікарям, що я живий»

Відомий український адвокат Масі Найєм, який з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і згодом отримав у бою важку травму ока, показав, як виглядає тепер. Відповідне фото він розмістив у фейсбук та твітер.

«Буде чесно змінити світлину, бо така нова реальність. Дякую побратимам і лікарям, що я живий. І дякую вам всім за підтримку», – написав Найєм і також подякував фотографу Роману Ніколаєву.

Масі Найєм після одужання
Масі Найєм після одужання
фото із соцмереж

Нагадаємо, що українському адвокату та військовому Масі Найєму, який дістав тяжке поранення на фронті, врятували життя в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова.

Також Масі Найєм поділився кількома висновками, які зробив після поранення.

Теги: ЗСУ лікарня

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