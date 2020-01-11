МАУ зібрала екстрений брифінг через збитий літак в Ірані



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Наш борт опинився не у тому місці і не в той час, - президент МАУ Євгеній Дихне

У компанії вирішили прокоментувати визнання Іраном збиття українського літака

Представники МАУ в Борисполі проводять екстрений брифінг щодо збиття Іраном українського пасажирського літака

Трансляцію веде Громадське.

Нагадаємо, президент авіакомпанії МАУ прокоментував визнання Іраном своєї провини за збитий український літак.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.