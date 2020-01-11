Зеленський звернеться до українців через авіакатастрофу українського літака



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Володимир Зеленський перед зверненням до українців планує провести телефонну розмову з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані

Відеозвернення відбудеться після 17.00 у суботу 11 січня

Президент Володимир Зеленський у суботу, 11 січня, звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомили в Офісі президента у Facebook.

Зазначається, що відеозвернення відбудеться після консультацій голови держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, що запланована на 17:00 у суботу, 11 січня.

До відома, у СБУ заявили, що в Ірані підтвердили їхню версію про те, що літак МАУ збила ракета.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

Нагадаємо, у суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.