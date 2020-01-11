Військові Ірану взяли на себе відповідальність за збитий український літак



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11 січня Іран офіційно визнав, що український літак МАУ був збитий їхніми військовими

Командувач військових заявив, що захотів померти, коли дізнався про авіакатастрофу

Іранська військово-політична формація Корпус вартових ісламської революції взяв на себе повну відповідальність за катастрофу українського літака. Про це заявив командувач військово-космічними силами Амір Алі Хаджизаде, передає ISNA.

Генерал заявив, що Корпус вартових ісламської революції визнає відповідальність за аварію українського літака.

Він заявив, що захотів померти, коли дізнався про катастрофу українського літака в околицях Тегерана.

«Коли я почув про катастрофу українського літака, я захотів померти, щоб не бути свідком цієї трагедії», - сказав Алі Хаджизаде.

Нагадаємо, Верховний лідер Ірану хоче оприлюднення інформації про збитий український авіалайнер.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.