У МАУ прокоментував визнання Іраном своєї провини за збитий український літак



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Президент МАУ знову висловив співчуття родичам загиблих членів екіпажу

У компанії не сумнівалися у тому, що версія про технічну несправність літака чи про помилку екіпажу була неправдива, - Дихне

Президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євгеній Дихне прокоментував визнання Іраном своєї провини в авіакатастрофі українського авіалайнера.

Як написав Дихне на своїй сторінці у Facebook, у компанії не сумнівалися у тому, що версія про технічну несправність літака чи про помилку екіпажу була неправдива.

«Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи. Дякую усім, хто думає і аналізує, хто з нами це поділяв і поділяє. Для нас це дуже важливо», – написав він.

Також Дихне знову висловив співчуття через загибель членів екіпажу: «Це були наші найкращі хлопці та дівчата. Найкращі. Ми сумуємо, і з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 загублених людських життів. 9 членів нашого екіпажу».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

Нагадаємо, у суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.